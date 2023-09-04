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В Челябинской области от школьников требуют справки для занятий физкультурой

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#школьники #справка #физкультура

Однако в Минздраве Челябинской области заявили, что поликлиники самостоятельно передадут сведения о группе здоровья детей школам.

В Челябинской области от школьников начали требовать справки для допуска к урокам физкультуры. Это связано с изменениями в законе, которые приняли летом, - пишет портал 74.Ru.

В школе региона пояснили, что 13 июня 2023 года президент подписал Федеральный закон №256 "О внесении изменений в статью 7 ФЗ "Об основах здоровья граждан в РФ" и статью 41 ФЗ «Об образовании в РФ», по которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся, осуществляемых в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья".

Однако в в министерстве образования Челябинской области уточнили, что большинству школьников специально идти за справками не нужно.

"Основная масса ребят получает допуск на физкультуру во время диспансеризации, когда им определяют группу здоровья. Новое правило касается особых случаев и распространяется на детей, которые требуют специальных условий обучения. Это как психолого-медико-педагогическая комиссия для детей с ограниченными возможностями здоровья", — отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Коузова.

В Минздраве региона подтвердили, что поликлиники самостоятельно передадут сведения о группе здоровья детей школам.

"В связи с изменениями федерального закона до занятий физкультурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медорганизации, выданном по результатам проведенных профилактических медосмотров обучающихся. Перечень специалистов и обследований при этом зависит от возраста ребенка. Заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физкультурой сотрудниками медучреждения будут оформлены и переданы медицинским работникам в образовательные учреждения. Данная справка действительна в течение года, если в состоянии здоровья ребенка не произошли изменения", - заключили в пресс-службе Минздрава.

То есть если здоровье ребенка в течение последнего года не ухудшилось (он не получил тяжелых травм и у него не было выявлено серьезных заболеваний), то никаких справок в школу предоставлять не нужно. Если же появились какие-то ограничения для занятий физкультурой, в этом случае родители должны оповестить школу, предоставив справку.

Что касается справок о неконтактности, которые перед началом учебного года затребовали с родителей в школе в Казанцево, то предоставлять их тоже не нужно.

"В образовательные учреждения не требуется предоставление справки о неконтактности ребенка", — подтвердили в Минздраве.

Такие справки необходимы лишь в случае, если ребенок перенес инфекционное заболевание.
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#школьники #справка #физкультура

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