33 минуты назад
«Ъ» сообщает о всплеске спроса на БАДы от похмелья среди россиян
Эксперты связывают рост популярности БАДов от похмелья с тем, что в России повышается культура потребления легального алкоголя.
Уточняется, что всего был продан миллион упаковок. В сети "36,6" сообщили, что продажи антипохмельных добавок за полгода прибавили 274% год к году, до 49,9 тысячи упаковок.
Отмечается, что сильнее всего взлетели продажи появившегося на рынке в прошлом году "Алкозинала" (плюс 413%) — на фоне низкой базы прошлого года, - объяснили аналитики DSM Group. В топ-3 по росту спроса также вошли "Алкодетокс" (плюс 36%) и "Антиполицай" (плюс 35%).
Эксперты объяснили, что продажи растут из-за активного продвижения этих средств производителями и импортерами. Добавки дешевле и быстрее зарегистрировать, чем лекарства — для первых потребуется около трех месяцев и несколько сотен тысяч рублей, в то время как для вторых нужно минимум полтора года и десятки миллионов рублей.