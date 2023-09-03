Липчанка обокрала жительницу Воронежской области

Забрав 1,7 миллиона, предназначенные на покупку квартиры, липчанка с деньгами исчезла, при этом подставив своего родственника



В Липецкой области полицейские задержали местную жительницу, скрывавшуюся от правоохранительных органов из-за обвинения в мошенничестве. Липчанку подозревают в двух эпизодах мошенничества.



Как сообщили в ГУМВД России по Воронежской области, в марте 2022 года в отдел полиции № 4 УМВД России столицы Черноземья поступило заявление 25-летней жительницы Аннинского района. Потерпевшая просила принять меры к розыску гражданки, которая совершила в отношении нее противоправные действия.



В августе 2021 года заявительница намеревалась приобрести квартиру в областном центре и обратилась за помощью к частному риэлтору. Обсудив детали предстоящей сделки, риэлтор приступила к поиску вариантов. Через некоторое время она связалась с клиенткой и предложила посмотреть двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме по улице Генерала Лизюкова. Покупательнице предложенный вариант понравился, и она передала риэлтору денежную сумму в размере одного миллиона семисот тысяч рублей для оформления сделки купли-продажи и расчета с продавцом квартиры. С полученными денежными средствами злоумышленница скрылась, перестав отвечать на телефонные звонки клиентки. Позже заявительница выяснила, что осмотренная ими квартира принадлежит гражданину, который никогда не выставлял её на продажу.



Опросив владельца объекта недвижимости, полицейские установили, что в квартире проживает его родственник, который на некоторое время передавал ключи от квартиры знакомой. Женщина попросила в его отсутствие использовать жилое помещение для своего офиса, сославшись на то, что ей негде работать на компьютере. Через несколько дней она вернула ключи ничего не подозревающему мужчине.



- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась ранее судимая за совершение мошенничества 51-летняя жительница Липецкой области, которая длительное время скрывалась от правоохранителей. Накануне оперативники установили местонахождение гражданки и во взаимодействии с липецкими коллегами задержали подозреваемую на территории Липецкой области. Задержанная призналась в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.



Липчанке предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Она заключена под стражу, так как подозревается еще в одном подобном эпизоде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.