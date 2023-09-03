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В столичных аэропортах отменили свыше 20 рейсов

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#авиасообщение #Москва

По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Порядка 23 авиарейсов отменены и 19 задержаны в Москве в ночь на 3 сентября, - говорится в данных сервиса "Яндекс Расписания".

По данным на 0:26 мск в аэропорту Внуково отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержано 8, еще 17 отменено, - передает ТАСС.

1 сентября по меньшей мере 61 авиарейс был задержан и 23 отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, - пишет "Газета.ru".

В этот же день ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице.

В Министерстве обороны России подтвердили соответствующую информацию.

31 августа в российской столице также задержали и отменили несколько авиарейсов. Во Внуково был изменен график вылета 18 пассажирских лайнеров, включая три отмененных рейса. В Домодедово задержка коснулась 18 рейсов, а также был отменен вылет одного самолета. В Шереметьево изменения в графике вылетов коснулись восьми самолетов.
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#авиасообщение #Москва

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