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Грязинца мошенники убедили в участии в антигосударственной деятельности и «развели» на миллионы

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#мошенничество
Грязинца мошенники убедили в участии в антигосударственной деятельности и «развели» на миллионы

Мошенники были столь убедительны, что 50-летний мужчина выполнил все их указания – оформил несколько «встречных» кредитов, которые должны были обезвредить действия неких личностей, задумавших преступление против конституционного строя

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 50-летний житель Грязей лишился 5 миллионов рублей и оформил кредит под залог дома. Все эти действия мужчина выполнил, чтобы отменить незаконные финансовые операции, о которых ему настойчиво рассказывали лжебанкиры.

Мужчине позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на имя гражданина в банке оставлены несколько заявок на получение кредитов. Лжеполицейский начал с объяснений, что кредитные денежные средства мошенники будут использовать для финансирования преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. И в случае отказа следовать его указаниям грязинцу грозит уголовная ответственность, так как все кредиты оформлены на его имя. Чтобы доказать свою непричастность к совершению тяжкого преступления, мужчине необходимо помешать мошенникам.

Поддавшись психологическому давлению, он согласился сотрудничать со следствием. Его перенаправили к специалисту, якобы представителю Центрбанка, который точно знает, как нужно действовать в данной ситуации.

Вскоре ему позвонил «сотрудник» банка, который объяснил, что отменить заявки получится только после оформления встречных кредитных продуктов. Начал грязинец с посещения банков в своём городе, но на этом не остановился и направился в Липецк, где оформил ещё несколько кредитов.

Мошенники постоянно были с ним на связи, не позволяли опомниться, убеждая в правильности своих действий. В разговоре они использовали метод «кнута и пряника»: то повышали тон голоса, то по-доброму подбадривали доверчивую жертву.

В конце концов, спустя месяц общения с мошенниками речь зашла о залоге имущества. Аферисты требовали оформить кредит под залог частного дома, в котором он проживал.

В общей сложности мошенники выудили у мужчины 5 200 000 рублей.

Интерес к нему был потерян после того, как кредитный потенциал жертвы был исчерпан
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#мошенничество

Комментарии (1)

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14 минут назад
наши полицаи вылезут из-за 3х метрового забора и поймают злоумышленников.Наказание неотвратимо?
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