В Липецкой области снова сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году – 2 градуса тепла.