Погода в Липецке

56 минут назад

В Липецкой области снова сухо и до +27

207
#Погода
В Липецкой области снова сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году – 2 градуса тепла.

207
#Погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
24
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

В Липецкую область на один день придут дожди с грозами
#дожди #грозы
2
В Липецкую область на один день придут дожди с грозами

вчера, 17:11

Погода в Липецке
Завтра — до +30
#жара
Завтра — до +30

30.08.2023 17:25

Погода в Липецке
Лето возвращается: в Липецкой области сухо и до +26
#жара
Лето возвращается: в Липецкой области сухо и до +26

29.08.2023 17:25

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра сухо и до +22
В Липецкой области завтра сухо и до +22

28.08.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди пройдут только ночью
#Погода в Липецке
1
В Липецкой области дожди пройдут только ночью

27.08.2023 17:00

Погода в Липецке
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область небольшие дожди и туман, днем ненадолго потеплеет
#погода
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область небольшие дожди и туман, днем ненадолго потеплеет

26.08.2023 17:00

Погода в Липецке