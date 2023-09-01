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сегодня, 17:31
В России зафиксировали рост заболевания менингитами
За три летних месяца 2023 года диагноз «менингит» энтеровирусной и бактериальной природы поставили более чем 500 пациентам, выяснили «Известия», собрав данные региональных органов здравоохранения. Как рассказали изданию в Роспотребназдоре, рост в этом году был ожидаем.
Основная доля приходится на Саратовскую область. В этом регионе за первые полгода зафиксировали 80 случаев энтеровирусного менингита, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето там зафиксировано более 345 случаев менингитов. Также вспышка энтеровирусных менингитов зафиксирована в Севастополе. Там за лето зарегистрировано 117 случаев энтеровирусного менингита и еще два – бактериального.
Также летом были зафиксированы две вспышки бактериального менингита: в Екатеринбурге, где заболели 15 человек, из них двое скончались, и Санкт-Петербурге, где в июле городское управление Роспотребнадзора сообщило о 17 случаях. В Владимирской обрасти также отметили распространение менингита: в этом году региональный минздрав дополнительно закупил 2300 доз вакцины от менингококковой инфекции, которая часто вызывает это заболевание.
Педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что вспышка бактериального менингита может быть исключительно локальной, так как инфекция передается при тесном контакте. Рост заболевания в разных регионах он объясняет совершенствованием систем диагностики и ослабленным иммунитетом у населения после пандемии COVID-19
Основная доля приходится на Саратовскую область. В этом регионе за первые полгода зафиксировали 80 случаев энтеровирусного менингита, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето там зафиксировано более 345 случаев менингитов. Также вспышка энтеровирусных менингитов зафиксирована в Севастополе. Там за лето зарегистрировано 117 случаев энтеровирусного менингита и еще два – бактериального.
Также летом были зафиксированы две вспышки бактериального менингита: в Екатеринбурге, где заболели 15 человек, из них двое скончались, и Санкт-Петербурге, где в июле городское управление Роспотребнадзора сообщило о 17 случаях. В Владимирской обрасти также отметили распространение менингита: в этом году региональный минздрав дополнительно закупил 2300 доз вакцины от менингококковой инфекции, которая часто вызывает это заболевание.
Педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что вспышка бактериального менингита может быть исключительно локальной, так как инфекция передается при тесном контакте. Рост заболевания в разных регионах он объясняет совершенствованием систем диагностики и ослабленным иммунитетом у населения после пандемии COVID-19