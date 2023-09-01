сегодня, 17:20
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды на 10 улицах станут плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улицы Исполкомовской. Воду подвезут по заявкам потребителей.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б по улице Папина, в частном секторе улиц Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной. Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.