Общество

сегодня, 17:20

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

983
#отключения
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды на 10 улицах станут плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Белана, №№ 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина. Машина с водой будет стоять возле дома № 14 по улице Хорошавина. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улицы Исполкомовской. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б по улице Папина, в частном секторе улиц Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной. Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

983
#отключения

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