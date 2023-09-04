Ярмарка уникальных фермерских деликатесов «От Абхазии до Камчатки»! Попробовать должен каждый!

В ТЦ «Ривьера» открылась выставка, мимо которой нельзя пройти равнодушно. Ароматы вкусной деликатесной еды чувствуются даже на улице.

В вашем браузере отключен JavaScript

«От Абхазии до Камчатки» - это название гастрономической выставки самых разнообразных продуктов, говорит само за себя. Такой товар вы не найдете на полках в магазине, это домашние продукты, рецепты которых составлялись годами.

Самые сильные запахи источают специи. Куркума, корица, кориандр… Разнообразие специй такое большое, что многие названия покупателям даже не знакомы. Ничего страшного — продавцы расскажут, где и в каком блюде их лучше использовать. Вот к примеру, Меружан Варганян считает, что самая главная специя это хмели-сунели. Ее у нас знают, конечно, но наверное не подозревают, что можно добавлять ее буквально во все блюда.





На выставке можно купить настоящую аджику без искусственных добавок. Причем кроме привычной красной в соседней бочке вы увидите зеленую. Обязательно нужно попробовать, такой у нас не встретишь.

Любители мяса не могут оторвать взор от витрины с мясными деликатесами: мясо копченое, соленое, вяленое. В любой нарезке. В том числе в герметичной упаковке, что подходит для длительного хранения.





Сыры Кубани и Адыгеи даже рекламировать не надо. Каждый, кто хоть раз попробовал, запомнит этот вкус навсегда. Твердые, полутвердые, мягкие, сливочные — каждый гурман найдет себе любимый деликатес.





Еще одна группа товаров — это рыбные деликатесы: от икры до чавычи. Здесь и всеми любимый лосось и редкая в наших краях Белорыбица. Продавец Ольга Моисеева делится секретом вкуса: «Это визитная карточка Дальнего Востока. Дикая, непромысловая рыба, не выращивается искусственным образом, - поэтому имеет натуральный вкус».





Добавим, что эта рыба коптится по особым рецептам на ольховой щепе.

Конечно никакая гастрономическая выставка не может обойтись без восточных сладостей и меда. Это как раз то, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Вам все дадут попробовать, расскажут о составе сложноприготовленных пахлавы, мучмулы и других экзотических сладостей. К ним впридачу можно купить и Краснодарский чай, состоящий только из натуральных трав и цветов, которые, к сожалению, не растут на нашей территории.





Выставка «От Абхазии до Камчатки» собрала уникальное количество вкусных продуктов, собранных с маленьких семейных ферм и приготовленных по старинным рецептам. И это не просто выставка, а настоящий интернациональный рынок. Он затягивает своим «вкусным» настроением, которое подогревают увлекательными историями и рецептами продавцы.

«Самое главное, что все-все можно попробовать, а потом решить, на чем именно стоит остановиться. Такое разнообразие вкусов, это какой-то гастрономическитй праздник», - считают первые посетители выставки.

Важный момент: организаторы составили программу лояльности – при совершении покупки покупатель может заполнить анкету и в следующий раз ему придет смс приглашение на ярмарку со скидкой 10% на весь ассортимент*.

Уникальная выставка-ярмарка «от Абхазии до Камчатки» работает в ТЦ «Ривьера» на 1 этаже с 31 августа по 10 сентября 2023 года. Режим работы: с 10 до 22 часов.

*Срок акции с 31 августа 2023 года по 10 сентября 2023 года. Подробности на сайте https://dary-yuga.ru

https://vk.com/ot_abxazii_do_kamchatki





Реклама. ИП Шакарян Альберт Амазаспович