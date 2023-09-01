Под Липецком торговали детской одеждой, не отвечающей требованиям о маркировке продукции

На первый раз предприниматель отделался предупреждением.

Арбитражный суд вынес решение о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за продажу детской одежды, не отвечающей требованиям о маркировке продукции.



Нарушения вскрылись ещё в мае в павильоне АО «Торговый дом «Перекресток» в селе Боринское. Там было выявлено, что в одной из торговых точек продаётся детская одежда с нарушением требований по маркировке продукции, а также без соответствующей товарно-сопроводительной документации.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилась прокуратура Липецкого района. На предпринимателя были составлены протоколы по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» и статье 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия».



С учётом того, что предприниматель совершил нарушения впервые и что отсутствовали имущественный ущерб и причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, суд назначил наказание в виде предупреждения.

