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Под Липецком торговали детской одеждой, не отвечающей требованиям о маркировке продукции

12 317
#арбитражный суд #дети
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Под Липецком торговали детской одеждой, не отвечающей требованиям о маркировке продукции

На первый раз предприниматель отделался предупреждением.

Арбитражный суд вынес решение о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за продажу детской одежды, не отвечающей требованиям о маркировке продукции.

Нарушения вскрылись ещё в мае в павильоне АО «Торговый дом «Перекресток» в селе Боринское. Там было выявлено, что в одной из торговых точек продаётся детская одежда с нарушением требований по маркировке продукции, а также без соответствующей товарно-сопроводительной документации.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилась прокуратура Липецкого района. На предпринимателя были составлены протоколы по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» и статье 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия».

С учётом того, что предприниматель совершил нарушения впервые и что отсутствовали имущественный ущерб и причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, суд назначил наказание в виде предупреждения.
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#арбитражный суд #дети
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Комментарии (12)

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коля

9 минут назад
вот почему не пишут.марка эта стоит ну 1 р.а почему не сделать по 10р .охрененская прибавка .к бюджету .я ржу .сонце .воздух .и вода .наши лучшие друзья.
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ГОСТЬ53

49 минут назад
Нашли к чему придраться. Запретите лучше пенсионную реформу и повышение цен на все и вся!!!!
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ГОСТЬ53

50 минут назад
Нашли к чему придраться. Запретите лучше пенсионную реформу и повышение цен на все и вся!!!!
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А

53 минуты назад
У на рода денег нет на натуральный кельвин кляйн,бриони,пуму и адидас
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48 регион

58 минут назад
Запретите пальмовое масло для населения.
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Стеша

59 минут назад
Наши чиновники любят брать деньги и ничего не делать.
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Наталья

сегодня, 13:15
Требования какие то,лишь бы цены поднять до небес!!! Деньги на всем делают,теперь весь год на детях будут делать до каникул!!!
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петр

сегодня, 13:14
лепите во 8 куар кодов .пополняйте бюджет .это деньги из воздуха .а до это был не честный .жили и не тужили.без этого знака.
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Мудрец

сегодня, 12:46
А остальные всё отвечают требованиям?
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гостья

сегодня, 12:09
А НА РЫКАХ ВСЕ МАРКИРОВАННОЕ НАВЕРНОЕ...
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