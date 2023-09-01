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Массовая драка с участием бойцов ММА произошла в ТЦ Москвы

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Массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств (ММА) произошла в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве, пишет РИА Новости.

Конфликт вспыхнул во время пресс-конференции промоушена «Наше дело», намеченного на 1 сентября. Бойцу Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос. После него в холле ТРЦ началась драка, которую охрана остановить не смогла. Призывы организаторов мероприятия не подействовали на бойцов.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев конфликта, изучают записи камер видеонаблюдения. "
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