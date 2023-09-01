В России

сегодня, 08:59

Вступил в силу запрет о гаджетах на лобовом стекле машины

91
С 1 сентября в России вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины, если они ограничивают обзор с места водителя, сообщает РБК.

С этого дня россияне не смогут использовать автомобиль, если на лобовом стекле установлены дополнительные предметы, например гаджеты, или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.

При этом другие устройства, например, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора, транспондер, не входят в перечень разрешенных предметов.



91

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
24
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

АвтоВАЗ проводит дорожные испытания новой Lada Iskra
АвтоВАЗ проводит дорожные испытания новой Lada Iskra

сегодня, 09:41

В России
Массовая драка с участием бойцов ММА произошла в ТЦ Москвы
Массовая драка с участием бойцов ММА произошла в ТЦ Москвы

сегодня, 09:35

В России
Обновленный санаторий «Дон» откроется в Воронеже
Обновленный санаторий «Дон» откроется в Воронеже

сегодня, 09:25

В России
С 1 сентября вступил в силу запрет использовать летние шины зимой
С 1 сентября вступил в силу запрет использовать летние шины зимой

сегодня, 09:20

В России
Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

сегодня, 09:12

В России
Более 300 домов подтопило ливнями в Южно-Сахалинске
Более 300 домов подтопило ливнями в Южно-Сахалинске

сегодня, 09:05

В России