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Вступил в силу запрет о гаджетах на лобовом стекле машины
С 1 сентября в России вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины, если они ограничивают обзор с места водителя, сообщает РБК.
С этого дня россияне не смогут использовать автомобиль, если на лобовом стекле установлены дополнительные предметы, например гаджеты, или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.
При этом другие устройства, например, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора, транспондер, не входят в перечень разрешенных предметов.
С этого дня россияне не смогут использовать автомобиль, если на лобовом стекле установлены дополнительные предметы, например гаджеты, или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.
При этом другие устройства, например, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора, транспондер, не входят в перечень разрешенных предметов.