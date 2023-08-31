Шок – 54-летний Глушков в Кубке России опередил всех липчан, годящихся ему в сыновья

Правда, у нас зажглась и новая «звёздочка» - Иван Лосев выиграл юниорские этап Кубка России и первенство страны.

Когда-то Липецк был одним из лидеров в стране по лыже-роллерному спорту, в 2010 году в нашем городе даже проходил чемпионат России, а тон задавал обладатель всевозможных титулов и званий Игорь Глушков. Сейчас мастер спорта международного класса и победитель Кубка мира переехал в Бутурлиновку Воронежской области, тренирует молодёжь, но и сам не перестаёт выступать в соревнованиях.

В очередной раз Игорь сорвал аплодисменты на II этапе Кубка России по лыже-роллерам в Великом Новгороде. Ветеран вышел на старт 15-километровой гонки у мужчин, и в споре с тремя десятками соперников, годящимися ему в сыновья и с результатом 3 минута .39,6 секунды занял почётное 8-е место. При этом 54-летний Глушков сумел опередить всех липчан!

Неувядаемый Маэстро Глушков



Лучший из наших Никита Савенко финишировал 12-м - 32.18,1; Павел Лосев закончил гонку 17-м - 32.41,1. Победителем стал Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург/Новгородская область) - 28.26,5.

Правда, надежда на возрождение былых традиций у липчан есть. Так, воспитанник й спортшколы №7 Иван Лосев (младший брат Павла Лосева) стал победителем соревнований среди юниоров 2004 г.р. и моложе в спринте на 200 метров. В финале он обошёл воронежца Ивана Шамаева. Медаль Лосева-младшего стала единственной для липчан в Великом Новгороде.

А буквально вчера в Головино Московской области Иван выиграл и первенство России среди своих сверстников в спринте на той же дистанции. Благодаря этому успеху ученик Владимира Викулина выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.



Иван Лосев на вершине пьедестала почёта









