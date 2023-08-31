Спорт

сегодня, 17:45

14-летняя липчанка стала лучшей на планете по тхэквондо

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#Тхэквондо
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14-летняя липчанка стала лучшей на планете по тхэквондо

В первенстве мира в Боснии наша землячка провела 6 победных поединков.

Воспитанница областной комплексной СШОР Мария Ворошилина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в первенстве мира по тхэквондо среди кадетов (до 14 лет), которое завершилось в столице Боснии Сараево.

Для мирового признания липецкой школьнице пришлось провести 6 победных поединков.

На предварительной стадии она победила соперниц из Украины, Хорватии, Косова и Испании. Самыми трудными выдались два последних поединка. В полуфинале Ворошилина уступила в первом раунде Софии Фассике из Италии, но затем выиграла два следующих и прошла в финал.

В решающем бою за «золото» ей противостояла Хелии Эбрахимиан из Ирана: липчанка вышла вперёд в счёте, но стартовый раунд вновь остался за соперницей. Следующий раунд Ворошилина выиграла уже вчистую и судьба чемпионства решалась в заключительной трехминутке.

Соперницы поочерёдно выходили вперёд. И всё же заключительное слово осталось за липчанкой, которая буквально на последних секундах обеспечила себе звание сильнейшей на планете.

Турнир в Косово проходил по новым правилам: соперников разделили не по весовым категориям, а по росту. Мария выступала среди тхэквондисток от 160 до 164 см.


10 1176
#Тхэквондо
2

Комментарии (10)

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ВВ

сегодня, 20:50
..как показавает жизненный опыт-профессиональный спорт-не лучшая судьба для девочки...А так,конечно,молодец.
ответить

Интересно

сегодня, 20:24
Урааааа. Молодчина. Хорошей учёбы.
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Анна

сегодня, 19:58
Умничка! Так держать!
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я

сегодня, 19:47
молодец!!!
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Гость

сегодня, 19:27
Умничка!
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добрый ээх

сегодня, 19:22
лучше бы домоводством занимались ,полезнее для будущего
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Тамара

сегодня, 18:47
УМНИЧКА !!! ВСЕГДА РАДУЮСЬ ЗА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ !!!
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Лиза

сегодня, 18:33
Молодец, Маша, поздравляю!
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Ал1

сегодня, 18:11
МОЛОДЕЦ !!!
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Я

сегодня, 18:09
Молодец!!
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