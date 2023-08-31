14-летняя липчанка стала лучшей на планете по тхэквондо

В первенстве мира в Боснии наша землячка провела 6 победных поединков.

Воспитанница областной комплексной СШОР Мария Ворошилина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в первенстве мира по тхэквондо среди кадетов (до 14 лет), которое завершилось в столице Боснии Сараево.

Для мирового признания липецкой школьнице пришлось провести 6 победных поединков.

На предварительной стадии она победила соперниц из Украины, Хорватии, Косова и Испании. Самыми трудными выдались два последних поединка. В полуфинале Ворошилина уступила в первом раунде Софии Фассике из Италии, но затем выиграла два следующих и прошла в финал.

В решающем бою за «золото» ей противостояла Хелии Эбрахимиан из Ирана: липчанка вышла вперёд в счёте, но стартовый раунд вновь остался за соперницей. Следующий раунд Ворошилина выиграла уже вчистую и судьба чемпионства решалась в заключительной трехминутке.

Соперницы поочерёдно выходили вперёд. И всё же заключительное слово осталось за липчанкой, которая буквально на последних секундах обеспечила себе звание сильнейшей на планете.

Турнир в Косово проходил по новым правилам: соперников разделили не по весовым категориям, а по росту. Мария выступала среди тхэквондисток от 160 до 164 см.