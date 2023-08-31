Общество

сегодня, 17:05

Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей

10 751
#ЖКХ
3
Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей

На контейнерной площадке не было организовано место для сбора крупногабаритных бытовых отходов, а внутри площадки обнаружили грязь.

Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом к дому №15 по улице Папина. В результате был выявлен ряд нарушений: на контейнерной площадке не было организовано место для сбора крупногабаритных бытовых отходов, а крупногабаритные отходы складировались сбоку и сзади площадки. А внутри площадки обнаружили грязь.

В отношении управляющей компании ООО УО «Маяк» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Постановлением мирового судьи управляющая организация оштрафована на 125 тысяч рублей.
10 751
#ЖКХ
3

Комментарии (10)

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Как гость
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Таксист

50 минут назад
Гость, там же где и я.
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Приходите к нам

сегодня, 20:47
Космонавтов 106
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Гость

сегодня, 20:38
Спросите у бухгалтеров УК где они денежки берут на штрафы. Шило на мыло...
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Пипецк

сегодня, 19:57
Эти завалы из-за ремонта бабушатников. Вывозите свои древние доски и диваны сами на свалки, задолбали уже
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Да им до фени.

сегодня, 19:50
Посмотрите сколько домов у этого МАЯКА ? Они каждому дому прибавляют по рублю в платежах и этот штраф покроет с излишком, ещё и останется на 3-4 на будущие.
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Гость

сегодня, 19:31
Александр, так дома возле дороги, элитное жильё....
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Т

сегодня, 18:08
Пишите заявления на электронный адрес жил. инспекции, через госуслуги. Реагируют моментально. Написала в пятницу, в среду мусорная площадка была идеально чистая.
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Гость

сегодня, 17:55
Загляните в ближайшие районы от Липецка, там вы увидите такой же бардак
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Наталия

сегодня, 17:53
А Экопром не хотите оштрафовать, по месяцу лежит мусор, в месте , доя сбора крупногаборитых бытовых отходов, по всему городу завалы одни
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Александр

сегодня, 17:31
Берите пример с компании университетский
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