Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей

На контейнерной площадке не было организовано место для сбора крупногабаритных бытовых отходов, а внутри площадки обнаружили грязь.

Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом к дому №15 по улице Папина. В результате был выявлен ряд нарушений: на контейнерной площадке не было организовано место для сбора крупногабаритных бытовых отходов, а крупногабаритные отходы складировались сбоку и сзади площадки. А внутри площадки обнаружили грязь.



В отношении управляющей компании ООО УО «Маяк» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.



Постановлением мирового судьи управляющая организация оштрафована на 125 тысяч рублей.