сегодня, 17:05
Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей
На контейнерной площадке не было организовано место для сбора крупногабаритных бытовых отходов, а внутри площадки обнаружили грязь.
В отношении управляющей компании ООО УО «Маяк» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи управляющая организация оштрафована на 125 тысяч рублей.
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Т
Гость
Наталия
Александр