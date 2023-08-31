Происшествия

сегодня, 14:03

Два автомобиля и мотоцикл сгорели в Липецкой области за один день

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#МЧС #пожар
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Два автомобиля и мотоцикл сгорели в Липецкой области за один день

Огонь уничтожил два «Форда» и мотоцикл «Хонда».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, вечером 30 августа на третьем километре трассы «Хлевное-Липецк» сгорел автомобиль «Форд», а в Ельце на улице Спутников — мотоцикл «Хонда».

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Напомним, ранее спасатели сообщили о сгоревшем утром 30 августа на 415-м километре альтернативной трассы М4 «Дон» в Задонском районе автомобиле «Форд Фокус».

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Также в этот день в Ельце горела квартира в доме по улице Коммунаров.

Пять раз пожарные тушили горящий мусор на открытых площадках.
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#МЧС #пожар
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