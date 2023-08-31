Происшествия
сегодня, 14:03
Два автомобиля и мотоцикл сгорели в Липецкой области за один день
Огонь уничтожил два «Форда» и мотоцикл «Хонда».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, вечером 30 августа на третьем километре трассы «Хлевное-Липецк» сгорел автомобиль «Форд», а в Ельце на улице Спутников — мотоцикл «Хонда».
Напомним, ранее спасатели сообщили о сгоревшем утром 30 августа на 415-м километре альтернативной трассы М4 «Дон» в Задонском районе автомобиле «Форд Фокус».
Также в этот день в Ельце горела квартира в доме по улице Коммунаров.
Пять раз пожарные тушили горящий мусор на открытых площадках.
Напомним, ранее спасатели сообщили о сгоревшем утром 30 августа на 415-м километре альтернативной трассы М4 «Дон» в Задонском районе автомобиле «Форд Фокус».
Также в этот день в Ельце горела квартира в доме по улице Коммунаров.
Пять раз пожарные тушили горящий мусор на открытых площадках.
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