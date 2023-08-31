Происшествия

сегодня, 13:14

34-летний липчанин устроил в ДТП в Воронежской области

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#ДТП
34-летний липчанин устроил в ДТП в Воронежской области

Водитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

34-летний липчанин попал в серьёзное ДТП в Воронежской области — в аварии пострадали два человека.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, 30 августа в 08.00 в городе Бутурлиновка у дома №188А по улице Калинина 34-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Форд Транзит», по предварительным данным, при пересечении перекрестка проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением 62-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель «ВАЗ-21074» и его 55-летняя пассажирка.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Фото - 36.мвд.рф
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#ДТП

Комментарии (2)

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Ехихидна

сегодня, 14:53
Наш пострел везде поспел
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Думал

сегодня, 13:43
Как дома борзонуть.
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