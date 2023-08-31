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На Домбае вспыхнул лесной пожар
На Домбае в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар, его площадь достигла пяти гектаров. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Площадь возгорания утром 31 августа достигла пяти гектаров. Спасатели борются с огнем и пытаются ограничить его распространение. На опубликованных кадрах видно, что дорога в поселок на Кавказе и ближайшие склоны затянуты дымом.
Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС РФ, уточнив, что очаг возгорания возник накануне в Тебердинском национальном парке. До ближайшего посёлка Домбай около четырёх километров. Однако огонь жителям не угрожает, так как есть естественные преграды в виде ручьёв.
Площадь возгорания утром 31 августа достигла пяти гектаров. Спасатели борются с огнем и пытаются ограничить его распространение. На опубликованных кадрах видно, что дорога в поселок на Кавказе и ближайшие склоны затянуты дымом.
Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС РФ, уточнив, что очаг возгорания возник накануне в Тебердинском национальном парке. До ближайшего посёлка Домбай около четырёх километров. Однако огонь жителям не угрожает, так как есть естественные преграды в виде ручьёв.