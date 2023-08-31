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В МГПУ легализовали использование нейросети при написании диплома

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Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешили пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ (ВКР).

При этом заимствованную информацию необходимо самостоятельно анализировать, перерабатывать и обосновывать. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на руководство университета.

По мнению руководства вуза, такой шаг отвечает требованиям времени. «ИИ — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели, этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать, уже обучаясь в вузе», — отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Легализация ИИ в рамках ВКР позволит выработать у студентов актуальные компетенции по применению новых инструментов, навыки анализа больших данных, умения правильно оформлять ссылки, проверять и обосновывать полученную информацию. При этом МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ.
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