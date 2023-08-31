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В МГПУ легализовали использование нейросети при написании диплома
Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешили пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ (ВКР).
При этом заимствованную информацию необходимо самостоятельно анализировать, перерабатывать и обосновывать. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на руководство университета.
По мнению руководства вуза, такой шаг отвечает требованиям времени. «ИИ — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели, этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать, уже обучаясь в вузе», — отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко.
Легализация ИИ в рамках ВКР позволит выработать у студентов актуальные компетенции по применению новых инструментов, навыки анализа больших данных, умения правильно оформлять ссылки, проверять и обосновывать полученную информацию. При этом МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ.
При этом заимствованную информацию необходимо самостоятельно анализировать, перерабатывать и обосновывать. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на руководство университета.
По мнению руководства вуза, такой шаг отвечает требованиям времени. «ИИ — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели, этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать, уже обучаясь в вузе», — отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко.
Легализация ИИ в рамках ВКР позволит выработать у студентов актуальные компетенции по применению новых инструментов, навыки анализа больших данных, умения правильно оформлять ссылки, проверять и обосновывать полученную информацию. При этом МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ.