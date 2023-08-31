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сегодня, 11:37
Лесной пожар в Геленджике полностью потушили
Спасатели полностью потушили крупный лесной пожар в Геленджике, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале. Наземная группировка полностью обследовала территорию. Также с воздуха сотрудники МЧС проверили место возгорания, но новых очагов не нашли.
"11:00 полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго, сообщает РИА Новости. Он поблагодарил пожарных, спасателей и добровольцев, которые участвовали в борьбе с огнем.
"11:00 полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго, сообщает РИА Новости. Он поблагодарил пожарных, спасателей и добровольцев, которые участвовали в борьбе с огнем.