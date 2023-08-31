В России

сегодня, 11:37

Лесной пожар в Геленджике полностью потушили

51
Спасатели полностью потушили крупный лесной пожар в Геленджике, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале. Наземная группировка полностью обследовала территорию. Также с воздуха сотрудники МЧС проверили место возгорания, но новых очагов не нашли.

"11:00 полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго, сообщает РИА Новости. Он поблагодарил пожарных, спасателей и добровольцев, которые участвовали в борьбе с огнем.
51

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
21
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

На Домбае вспыхнул лесной пожар
На Домбае вспыхнул лесной пожар

сегодня, 12:00

В России
В МГПУ легализовали использование нейросети при написании диплома
В МГПУ легализовали использование нейросети при написании диплома

сегодня, 11:54

В России
В Красноярском крае опекунов обвиняют в истязании четверых детей
В Красноярском крае опекунов обвиняют в истязании четверых детей

сегодня, 11:15

В России
В Москве полиция нашла оружие и гранаты в Mercedes
В Москве полиция нашла оружие и гранаты в Mercedes

сегодня, 11:07

В России
Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды
Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды

сегодня, 10:53

В России
ПВО уничтожили дрон в Московской области
ПВО уничтожили дрон в Московской области

сегодня, 10:49

В России