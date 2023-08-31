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сегодня, 11:15
В Красноярском крае опекунов обвиняют в истязании четверых детей
В Красноярском крае следователи завершили расследование дело об истязании четырех детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на региональный главк СК РФ.
По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год женщина из села Юрьевка взяла под опеку девочек в возрасте от 3 до 11 лет. Дома дети систематически подвергались избиению. В ход шли не только руки и ноги, но и прорезиненный шнур, деревянная палка или прут. В 2021 году одну из воспитанниц привязали к дереву скотчем.
В избиениях участвовала 54-летняя женщина, ее 54-летний супруг и 23-летний зять. Все они находятся под арестом.
Детей изъяли из семьи. Трое из них находятся в приемных семьях. Старшей 18 лет, на данный момент она учится в колледже.
По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год женщина из села Юрьевка взяла под опеку девочек в возрасте от 3 до 11 лет. Дома дети систематически подвергались избиению. В ход шли не только руки и ноги, но и прорезиненный шнур, деревянная палка или прут. В 2021 году одну из воспитанниц привязали к дереву скотчем.
В избиениях участвовала 54-летняя женщина, ее 54-летний супруг и 23-летний зять. Все они находятся под арестом.
Детей изъяли из семьи. Трое из них находятся в приемных семьях. Старшей 18 лет, на данный момент она учится в колледже.