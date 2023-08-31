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В Москве полиция нашла оружие и гранаты в Mercedes

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В центре Москвы полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes и нашли в нем оружие и гранаты, сообщает Газета.ру со ссылкой на Baza.

По данным издания, вечером 29 августа дежурившие в Театральном проезде инспекторы ГИБДД обратили внимание на машину, в ходе досмотра которой обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов, пистолет и две противопехотные гранаты Ф-1.

За рулем автомобиля находился 49-летний Магомед из Чечни. 37-летний пассажир Аслан из Ростовской области попытался сбежать от полицейских, но они его догнали. При нем был порошок белого цвета.

Силовики проводят проверку, выясняя источник происхождения арсенала и для каких целей его планировалось использовать. Они уже установили, что владельцем автомобиля значится 24-летний житель Махачкалы.
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