Ольга Митрохина: «Давайте веселиться, провожать лето!»

На детский праздник в Тракторном микрорайоне Липецка пришли сотни мальчишек и девчонок, которых уже в пятницу ждут на школьных линейках.

29 августа на площади у Городского Дворца культуры было не протолкнуться от детворы, пришедшей сюда проводить лето. Праздник для детей организовала депутат областного Совета Ольга Митрохина совместно с благотворительным фондом социальной зашиты «Милосердие».

Пятиклассница Маша Басенко привела младшую сестренку Варю, так как знала, что детский праздник обязательно состоится. Просто потому, что был на ее памяти всегда!

Девчонки уже успели отметиться у 15-летней художницы Маши Лукиной, которая нарисовала на их щечках двух красивых бабочек специальными красками для аквагрима. К столику художницы в очередь выстроились не только девочки, но и мальчишки. Они подставляли под кисточки кто лоб, кто руку, требуя футбольные мячи, змей и пауков. Три минуты — и под легкую руку Маши садился новый клиент. Вторая вереница — к аппарату для приготовления сахарной ваты — была в три раза длиннее.

Анна Сидельникова привела на детский праздник стразу троих своих детей: 5-летнего Диму, 11-летнюю Варвару и 14-летнюю Настю. Пока все они выстраиваются танцевать в ряды перед ведущими праздника, Анна благодарит Ольгу Митрохину:

— Я давно знаю Ольгу Николаевну. Могу сказать о ней самые лучшие слова. За те праздники, которые она постоянно делает для жителей нашего района, за помощь. Помню, как радовалась моя Варя, когда накануне 1 сентября ей, первокласснице, подарили ее первый школьный портфель! А в День любви, семьи и верности, который традиционно стали отмечать в нашем дружном районе благодаря Ольге Митрохиной нашей семье вручили торт и мультиварку. Так что большое ей спасибо за всё!





К словам благодарности присоединяется и Катерина Карпова, которая пришла на площадь Клименкова с двумя детьми-школьниками: «Здесь всегда весело и интересно! Огромное спасибо нашему депутату!»

А тем временем дети уже танцевали и прыгали, пытаясь повторить всё то, что делали заводные ведущие. Веселые игры под музыку вызывали у ребят самые позитивные эмоции. А ведь это самое главное – приносить радость! Кстати, неделю назад у детской школы искусств МАЯК Ольга Митрохина вручила будущим первоклассникам из многодетных семей 200 новых ранцев со всей нужной для школы канцелярией.

— Мы собрались, чтобы проводить лето. Чтобы вы, ребята, получили море положительных эмоций, зарядились энергией, которая вам понадобится в новом учебном году! Хочу пожелать хорошего настроения и отличных оценок, крепкой дружбы, уважения к педагогам и родителям. А вашим папам и мамам желаю гордиться детьми. А сейчас веселимся, провожаем лето! — пожелала депутат гостям праздника.

Детские гуляния проходили на площади имени Клименкова, у Городского Дворца культуры. Сейчас площадь перед Дворцом благоустраивается благодаря инициативе жителей района с учетом их пожеланий. Ольга Митрохина вместе с активными жителями Тракторного создали чат по контролю за проведением работ.

— Всё это — благоустройство, сборы в школу, детские и семейные праздники — всё это мы делаем для подрастающего поколения. Дети — наше будущее. Считаю, что депутату нужно не только принимать полезные для общества законы, но и помогать по мере сил тем, кто в этом особенно нуждается, — сказала Ольга Митрохина.