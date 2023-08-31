вчера, 18:10
Новые биоподобные материалы помогут лечить позвоночник
Ученые из НИТУ МИСИС получили патент на новую технологию производства природоподобных материалов-ауксетиков, которые можно использовать в качестве заменителей живых костных и хрящевых тканей в человеческом организме.
«Подход позволяет конструировать новые материалы из геометрически правильных ячеек. Например, регулируя остроту угла между ребрами ячеек, мы может получать требуемые характеристики», — рассказал «Известиям» соавтор разработки, инженер Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Владислав Львов. Свои разработки ученые применили создания методом 3D-печати позвоночных кейджей. Это искусственные имплантаты, которые используют для полной или частичной замены позвоночных дисков.
«При операции поврежденный участок диска удаляется и на его место ставится кейдж. Это, по сути, минидомкрат, задача которого поддерживать высоту позвоночника. Чаще всего кейджи делают из металлов или полимеров», — объяснил Владислав Львов.
Он добавил, что механические свойства кейджа и кости должны соответствовать. Если имплантат будет чересчур твердым, то он раскрошит позвонок, а если рыхлым, то разрушится сам. Ауксетики позволяют решить эту проблему, так как по своей структуре они имитируют естественную костную ткань организма.