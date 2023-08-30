В России
вчера, 18:07
Предоплата за iPhone 15 достигает 1 млн рублей
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Российские коммерсанты уже начали зарабатывать на iPhone 15, который, как ожидается, Apple представит 13 сентября.
На «Авито» «Известия» нашли более 100 объявлений о предзаказе новинки — из них следует, что новый аппарат в кратчайшие сроки доставят из ЕС, ОАЭ и Японии. Потенциальным покупателям предлагают внести предоплату: от 30 тыс. рублей до 140–150 тыс. рублей. В одном из аккаунтов и вовсе фигурирует сумма в 999,99 тыс. рублей.
Официальные мировые цены на iPhone до сих пор не известны. А продавцы в Сети свои механизмы ценообразования никак не объясняют.
Предложения онлайн-продавцов совершенно не оправданны и, видимо, рассчитаны на совершенно неграмотных покупателей, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Пока окончательно не ясны ни характеристики аппаратов, ни то, сколько модификаций будет представлено 13 сентября, ни цены, отмечает он.
По прогнозу эксперта, iPhone 15 доберется до российской розницы в начале октября. Скорее всего, аппарат будет стоить примерно от 100 тыс. рублей (в версии Pro — от 150 тыс. рублей), считает Эльдар Муртазин.
28 августа о старте предзаказа на iPhone 15 объявила МТС. Чтобы оказаться в числе первых покупателей новых гаджетов в РФ, у оператора надо приобрести виртуальный сертификат за 50 тыс. рублей. Другие ритейлеры, представителей которых опросили «Известия», намереваются открыть предзаказ позже.
По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, популярности iPhone 15 не добавит высокая стоимость — тем более, на фоне усиления курсов иностранных валют. К тому же покупатели гаджета сталкиваются с рядом проблем, одна из которых — дефицит комплектующих, необходимых в случае возможного ремонта, добавил эксперт.
Официальные мировые цены на iPhone до сих пор не известны. А продавцы в Сети свои механизмы ценообразования никак не объясняют.
Предложения онлайн-продавцов совершенно не оправданны и, видимо, рассчитаны на совершенно неграмотных покупателей, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Пока окончательно не ясны ни характеристики аппаратов, ни то, сколько модификаций будет представлено 13 сентября, ни цены, отмечает он.
По прогнозу эксперта, iPhone 15 доберется до российской розницы в начале октября. Скорее всего, аппарат будет стоить примерно от 100 тыс. рублей (в версии Pro — от 150 тыс. рублей), считает Эльдар Муртазин.
28 августа о старте предзаказа на iPhone 15 объявила МТС. Чтобы оказаться в числе первых покупателей новых гаджетов в РФ, у оператора надо приобрести виртуальный сертификат за 50 тыс. рублей. Другие ритейлеры, представителей которых опросили «Известия», намереваются открыть предзаказ позже.
По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, популярности iPhone 15 не добавит высокая стоимость — тем более, на фоне усиления курсов иностранных валют. К тому же покупатели гаджета сталкиваются с рядом проблем, одна из которых — дефицит комплектующих, необходимых в случае возможного ремонта, добавил эксперт.
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