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вчера, 17:57

70-летний мужчина заблудился и почти неделю провел в лесу

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#пропавшие без вести
70-летний мужчина заблудился и почти неделю провел в лесу

В Кемеровской области полицейские отыскали заблудившегося в лесу пожилого грибника. 

Как сообщает VSE42.Ru, в лес за грибами 70-летний мужчина отправился 22 августа. Вскоре он позвонил сожительнице и сообщил, что заблудился.

В поисках грибника участвовали правоохранители, спасатели, охотники. 

– Кроме того, местность была обследована с помощью вертолета Ми-8 авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кузбассу, однако из-за густого лесного массива обнаружить пенсионера с воздуха не удалось, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

На седьмые сутки поисков правоохранители сначала обнаружили перчатки и платок пропавшего, а после в чаще леса отыскали и самого пенсионера.

Мужчина рассказал, что пытался самостоятельно найти дорогу из леса, однако это было безуспешно.

Фото: ГУ МВД по Кузбассу
77
#пропавшие без вести

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