Завтра — до +30

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков. 2 сентября к территории региона приблизятся атмосферные фронты Скандинавского циклона – местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +26 до +28.



День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.



