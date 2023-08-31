В районе Коровино отключат холодную воду

31 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Коровино – улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. Воду подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а по улице Папина, №№ 20, 22а по проспекту Победы, в ЦТП ПАО «Квадра», частном секторе улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Крылова, Хмельницкого, Достоевского, переулке Потапова. Машины с водой подъедут по двум адресам: улица Юных Натуралистов, 12а, улица Папина, 4.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2 (детский сад), 4, 6, 12 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24 по улице Шевченко, № 1 по улице 4-й Пятилетки, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, проездам Шишкина, Лузана. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



