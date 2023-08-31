Бизнес

28 минут назад

Оценить общее состояние здоровья в ИНВИТРО можно со скидкой 20 %

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Оценить общее состояние здоровья в ИНВИТРО можно со скидкой 20 %

Держать здоровье под контролем проще, чем кажется. Чтобы сохранить хорошее самочувствие и качество жизни, медики рекомендуют внимательно относиться даже к незначительным отклонениям в работе организма, своевременно обращаться к врачу и проходить профилактические обследования.

Регулярная профилактика позволит своевременно обнаружить возможные патологические состояния или заболевания на ранней стадии и определить факторы риска их развития.

До 8 октября можно проверить общее состояние здоровья в ИНВИТРО в Липецке на специальных условиях: выполнить любой из 4 акционных комплексов исследований со скидкой 20%.

В состав комплексных исследований входит широкий спектр анализов:
• анализы, которые позволят определить вероятную причину ухудшения состояния кожи, волос и ногтей;
• тест на оценку риска развития онкопатологии предстательной железы;
исследования, направленные на выявление инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Результаты тестирования позволят оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска развития патологий и провести профилактику, выявить нарушения функций органов, провести лечение обнаруженных патологий и избежать серьезных последствий для здоровья.

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Комплекс «Красота и здоровье»

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей может возникать из-за дефицита макро-, микроэлементов и фолиевой кислоты. Недостаток нутриентов часто связан с сезонными изменениями, нарушением питания, злоупотреблением кофе и пр. Также эти признаки могут встречаться при нарушении функции щитовидной железы.

Комплекс исследований позволит определить возможную причину сухости и тусклости волос, ломкости и слоистости ногтей, а также шелушения кожи.

Комплекс «Выявление ИППП»

Исследования в составе комплекса направлены на выявление возбудителей наиболее значимых инфекций, передаваемых половых путем (ИППП). ИППП передаются преимущественно при незащищенном сексуальном контакте и без должного лечения могут вызывать воспалительные заболевания органов репродуктивной системы и мочевыводящего тракта.

Комплекс «Оценка маркеров парентеральных инфекций»

Исследования позволяют выявить возбудителей ВИЧ-инфекции, гепатитов B, C и сифилиса. Часто эти инфекции протекают без выраженных симптомов и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. Комплекс анализов можно выполнять в качестве профилактического обследования.

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Комплекс «Оценка риска развития рака простаты»

Тест используется для скрининга на онкопатологию предстательной железы, которая может долгое время протекать без симптомов. Начиная с 45 лет первичное обследование (скрининг) на рак простаты рекомендуется проводить каждые 5 лет.

 Врач имеет значение

Врачи в медицинских центрах ИНВИТРО имеют большой опыт работы и высокую квалификацию, бережно и с заботой относятся к пациентам. На приеме специалист соберет анамнез и проведет осмотр, назначит только необходимые исследования, расскажет о методах профилактики и лечения, поможет разобраться в результатах тестов и ответит на вопросы. Выбрать врача в удобном для посещения медицинском центре и записаться к нему на приём можно на сайте  ИНВИТРО.  

Адреса медицинских центров ИНВИТРО и подробности об акционных предложениях уточняйте по тел. 8 800 363 0 и на сайте www.invitro.ru.


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