Липчанин хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей

Мужчина влез в долги и кредиты.

50-летний житель Липецкого района хотел заработать торговлей на бирже и нарвался на мошенников.



«Мужчина заинтересовался предложением от незнакомца в мессенджере. «Специалист» уверил, что риски минимальны, а доходы гарантированы. Для работы было необходимо только делать переводы на указанный счёт. Личных денег потерпевшему было недостаточно для инвестирования. Поэтому часть суммы он одолжил у друзей, а на часть оформил займы и кредиты. Деньги он переводил мошенникам в течение двух месяцев. Однако заработанное так и не смог получить. «Консультант» перестал выходить на связь. Всего потерпевший перечислил мошенникам почти 1 800 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Продолжается практика взлома аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, после которой поступают просьбы одолжить определенную сумму. Так, 35-летняя липчанка получила в мессенджере сообщение от «подруги», которая попросила одолжить ей 19 000 рублей. Женщина перевела деньги через мобильное приложение.