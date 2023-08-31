Происшествия

вчера, 15:54

Липчанин хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей

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#мошенничество
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Липчанин хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей

Мужчина влез в долги и кредиты.

50-летний житель Липецкого района хотел заработать торговлей на бирже и нарвался на мошенников.

«Мужчина заинтересовался предложением от незнакомца в мессенджере. «Специалист» уверил, что риски минимальны, а доходы гарантированы. Для работы было необходимо только делать переводы на указанный счёт. Личных денег потерпевшему было недостаточно для инвестирования. Поэтому часть суммы он одолжил у друзей, а на часть оформил займы и кредиты. Деньги он переводил мошенникам в течение двух месяцев. Однако заработанное так и не смог получить. «Консультант» перестал выходить на связь. Всего потерпевший перечислил мошенникам почти 1 800 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Продолжается практика взлома аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, после которой поступают просьбы одолжить определенную сумму. Так, 35-летняя липчанка получила в мессенджере сообщение от «подруги», которая попросила одолжить ей 19 000 рублей. Женщина перевела деньги через мобильное приложение.
4 755
#мошенничество
2

Комментарии (4)

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Дуракам

сегодня, 00:00
деньги не нужны ,пусть хоть умные попользуются !
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У них

вчера, 17:40
Наверное банкиры в доле.
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Лиза

вчера, 17:22
Деньги переводил мошенникам целых 2 месяца... а работу найти за это время не пробовал?
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мизантроп

вчера, 16:52
На бирже не работают, на бирже играют! и большинство - проигрывают :) но сейчас словом "работа" называют что ни попадя, всякую * надувательство. Так что можно сказать, что на обманутом мужике кто-то прилично "заработал".
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