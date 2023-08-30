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Снятый липчанами фильм о геноциде евреев выйдет на экраны в декабре
Лента по повести липчанина Игоря Федорова «Реквием Бабьего Яра» рассказывает о трагедии еврейской семьи в оккупированном немцами Киеве в годы Великой Отечественной войны.
В основу ленты легла история еврейской семьи Разумовских.
«Каждое утро работающий на службе у оккупантов Микола вывозит из города три бочки навоза из немецких конюшен, две из которых заняты, а третья пока свободна, однако спастись таким способом может лишь один человек и, конечно, не просто так. Перед родителями встала мучительная дилемма - выбрать из двух горячо любимых сыновей, кому остаться жить, а кому быть расстрелянным», - рассказал ТАСС автор повести Игорь Федоров.
Второй режиссер киноленты Александр Горобец сообщил агентству, что трагедия Холокоста в фильме не показана, но она ощущается почти физически, как нечто неотвратимое.
- Ужас и бесчеловечность изображенных событий, особенно выделяется эпизод с проверкой содержимого бочек на посту при выезде из города, побуждают зрителя самому дать безальтернативно точные определения происходящему, заклеймить прислужников фашизма. Уничтожение людей по национальному признаку остается величайшим по гнусности и варварству преступлением во все времена.
По словам второго режиссера, участие в фильме местных актеров, финансовые и организационные ресурсы региональных инвесторов дают возможность роста и выхода на всероссийский уровень таких фильмов.
- Если мы говорим про кино, то оно должно создаваться не только в столице и крупных городах, но также и регионах, очень важно поддерживать такие проекты, - сказал Горобец.
Киев был освобожден от немецко-фашистской оккупации 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и 1-я отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль, а также был создан плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. За мужество и героизм были награждены орденами и медалями 17,5 тыс. бойцов и командиров Красной армии. В их честь в киевском метрополитене была открыта станция «Героев Днепра».