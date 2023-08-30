В России

сегодня, 13:56

В Красноярском крае ребенок погиб на детской площадке

70
Несчастный случай произошел на игровой площадке в Боготольском районе Красноярского края - девятилетний мальчик умер от удушья во время игры с другими детьми. Возбуждено уголовное дело, сообщает Российская Газета.

В уголовном деле пока нет фигурантов, оно возбуждено в соответствии с процедурой. Речь может идти о причинении смерти по неосторожности.

По информации следствия, дети привязали к верхушке игрового комплекса веревку (она не предусмотрена конструкцией); один из мальчиков запутался в ней, произошло удушение или перелом шейных позвонков. Как полагают правоохранители, дети не сразу поняли, что произошло, а взрослых на площадке не было, рассказали в региональном главке СК.

Известно, что мальчик приехал в Большую Косулю на каникулы к бабушке. Семья характеризуется как благополучная, уточнили в краевой прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит установить ответственных за содержание и безопасность на детской площадке.
70

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Снятый липчанами фильм о геноциде евреев выйдет на экраны в декабре
Снятый липчанами фильм о геноциде евреев выйдет на экраны в декабре

45 минут назад

В России
Двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем
Двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем

сегодня, 13:16

В России
В России может возникнуть дефицит «Доширака»
1
В России может возникнуть дефицит «Доширака»

сегодня, 13:10

В России
Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу-пассажиру
Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу-пассажиру

сегодня, 12:59

В России
Обломки беспилотника обнаружили в Анапе
Обломки беспилотника обнаружили в Анапе

сегодня, 12:56

В России
Грузия полностью перекрыла ввоз автомобилей в Россию
Грузия полностью перекрыла ввоз автомобилей в Россию

сегодня, 12:47

В России