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В Красноярском крае ребенок погиб на детской площадке
Несчастный случай произошел на игровой площадке в Боготольском районе Красноярского края - девятилетний мальчик умер от удушья во время игры с другими детьми. Возбуждено уголовное дело, сообщает Российская Газета.
В уголовном деле пока нет фигурантов, оно возбуждено в соответствии с процедурой. Речь может идти о причинении смерти по неосторожности.
По информации следствия, дети привязали к верхушке игрового комплекса веревку (она не предусмотрена конструкцией); один из мальчиков запутался в ней, произошло удушение или перелом шейных позвонков. Как полагают правоохранители, дети не сразу поняли, что произошло, а взрослых на площадке не было, рассказали в региональном главке СК.
Известно, что мальчик приехал в Большую Косулю на каникулы к бабушке. Семья характеризуется как благополучная, уточнили в краевой прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит установить ответственных за содержание и безопасность на детской площадке.
В уголовном деле пока нет фигурантов, оно возбуждено в соответствии с процедурой. Речь может идти о причинении смерти по неосторожности.
По информации следствия, дети привязали к верхушке игрового комплекса веревку (она не предусмотрена конструкцией); один из мальчиков запутался в ней, произошло удушение или перелом шейных позвонков. Как полагают правоохранители, дети не сразу поняли, что произошло, а взрослых на площадке не было, рассказали в региональном главке СК.
Известно, что мальчик приехал в Большую Косулю на каникулы к бабушке. Семья характеризуется как благополучная, уточнили в краевой прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит установить ответственных за содержание и безопасность на детской площадке.