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Двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем
Под Воронежем мужчину госпитализировали после разделки туши больного сибирской язвой животного. Также в больницу попала его сестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Воронежской области.
"На данный момент в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) № 8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — сообщил собеседник агентства.
У женщины нет клинических проявлений болезни, сейчас ее лечат. Она находится в удовлетворительном состоянии.
По данным управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого выявили заболевание, продал мясо зараженной сибирской язвой коровы неизвестным гражданам. Сейчас покупателей установили, проводятся оперативные мероприятия.
Власти Панинского района Воронежской области сообщили об обнаружении очага сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. С подозрением на сибирскую язву местного жителя госпитализировали 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка отобрали 14 проб от продукции и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили.
"На данный момент в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) № 8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — сообщил собеседник агентства.
У женщины нет клинических проявлений болезни, сейчас ее лечат. Она находится в удовлетворительном состоянии.
По данным управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого выявили заболевание, продал мясо зараженной сибирской язвой коровы неизвестным гражданам. Сейчас покупателей установили, проводятся оперативные мероприятия.
Власти Панинского района Воронежской области сообщили об обнаружении очага сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. С подозрением на сибирскую язву местного жителя госпитализировали 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка отобрали 14 проб от продукции и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили.