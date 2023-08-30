Происшествия

сегодня, 13:18

В обуви «гастролера» из Тульской области обнаружили украденные в Ельце украшения

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#кража
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В обуви «гастролера» из Тульской области обнаружили украденные в Ельце украшения

У 68-летнего пенсионера украдено денег и имущества на 108 000 рублей.

В Ельце вскрыли окно в доме по улице Крылова и украли у 68-летнего пенсионера золотые изделия, портативную аудиоколонку, два сотовых телефона и 25 000 рублей — всего денег и имущества на 108 000 рублей.

В краже подозревают 23-летнего и 24-летнего жителей Тульской области. Часть похищенного к моменту задержания они успели продать за 35 000 рублей. А вот золото обнаружили в обуви одного из подозреваемых.

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«Один из задержанных находится в розыске в Тульской области. В Липецкую область приехал, чтобы скрыться от правосудия. Подозреваемые задержаны на 48 часов, решается вопрос об их аресте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
3 535
#кража
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Комментарии (3)

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Бабуктивный метод

сегодня, 14:15
При приближении фото - замечена татуировка в виде листа одуванчика, скорей всего маскирующая здоровенный шрам. Вот на это такие находят средства, и наверняка не заработанные пóтом и кровью.
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злой

сегодня, 14:15
23 и 24 и уже список. что от них ждать? будут сидеть за нас счет и баланду хлебать,
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ворчиха

сегодня, 14:08
а почему нет статьи за незаконное проникновение в жилище?
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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