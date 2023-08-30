В обуви «гастролера» из Тульской области обнаружили украденные в Ельце украшения

У 68-летнего пенсионера украдено денег и имущества на 108 000 рублей.

В Ельце вскрыли окно в доме по улице Крылова и украли у 68-летнего пенсионера золотые изделия, портативную аудиоколонку, два сотовых телефона и 25 000 рублей — всего денег и имущества на 108 000 рублей.В краже подозревают 23-летнего и 24-летнего жителей Тульской области. Часть похищенного к моменту задержания они успели продать за 35 000 рублей. А вот золото обнаружили в обуви одного из подозреваемых.«Один из задержанных находится в розыске в Тульской области. В Липецкую область приехал, чтобы скрыться от правосудия. Подозреваемые задержаны на 48 часов, решается вопрос об их аресте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.