В России

сегодня, 13:10

В России может возникнуть дефицит «Доширака»

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Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов на фоне ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, сложности с продукцией могут начаться из-за ослабления российской валюты, послужившего причиной для дефицита кадров на производстве.

Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля. «В связи с этим они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею», — уточнили в Mash.

Информацию о нехватке рабочих рук подтвердил сотрудник предприятия по производству лапши в Саратовской области. По его словам, с завода продукция отгружается только крупным торговым сетям, оптовики же жалуются на сокращение поставок.
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Комментарии (1)

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Вера

29 минут назад
Какое горе!!!
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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