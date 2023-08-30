В России
сегодня, 13:10
В России может возникнуть дефицит «Доширака»
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Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов на фоне ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По информации Telegram-канала, сложности с продукцией могут начаться из-за ослабления российской валюты, послужившего причиной для дефицита кадров на производстве.
Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля. «В связи с этим они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею», — уточнили в Mash.
Информацию о нехватке рабочих рук подтвердил сотрудник предприятия по производству лапши в Саратовской области. По его словам, с завода продукция отгружается только крупным торговым сетям, оптовики же жалуются на сокращение поставок.
По информации Telegram-канала, сложности с продукцией могут начаться из-за ослабления российской валюты, послужившего причиной для дефицита кадров на производстве.
Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля. «В связи с этим они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею», — уточнили в Mash.
Информацию о нехватке рабочих рук подтвердил сотрудник предприятия по производству лапши в Саратовской области. По его словам, с завода продукция отгружается только крупным торговым сетям, оптовики же жалуются на сокращение поставок.
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Вера