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Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу-пассажиру
Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".
Перед посадкой бортпроводники услышали крики нескольких пассажиров. Пассажиры летели с новорожденным малышом, которому было всего 13 дней. Внезапно он перестал дышать и у него появились признаки асфиксии.
"Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание", — рассказали в компании.
После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам. Те, в свою очередь, решили его госпитализировать.
За проявленный в экстремальной ситуации профессионализм руководство "Аэрофлота" решило поощрить экипаж денежной премией и вручить высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак "Отличник "Аэрофлота".
Перед посадкой бортпроводники услышали крики нескольких пассажиров. Пассажиры летели с новорожденным малышом, которому было всего 13 дней. Внезапно он перестал дышать и у него появились признаки асфиксии.
"Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание", — рассказали в компании.
После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам. Те, в свою очередь, решили его госпитализировать.
За проявленный в экстремальной ситуации профессионализм руководство "Аэрофлота" решило поощрить экипаж денежной премией и вручить высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак "Отличник "Аэрофлота".