В России

сегодня, 12:56

Обломки беспилотника обнаружили в Анапе

52
Два обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, сообщает Лента.ру.

По сведениям издания, на них находились передатчики видеосигнала с номерами. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Место было оцеплено.

Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было. Найденные обломки передали экспертам.
52

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Снятый липчанами фильм о геноциде евреев выйдет на экраны в декабре
Снятый липчанами фильм о геноциде евреев выйдет на экраны в декабре

35 минут назад

В России
В Красноярском крае ребенок погиб на детской площадке
В Красноярском крае ребенок погиб на детской площадке

сегодня, 13:56

В России
Двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем
Двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем

сегодня, 13:16

В России
В России может возникнуть дефицит «Доширака»
1
В России может возникнуть дефицит «Доширака»

сегодня, 13:10

В России
Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу-пассажиру
Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу-пассажиру

сегодня, 12:59

В России
Грузия полностью перекрыла ввоз автомобилей в Россию
Грузия полностью перекрыла ввоз автомобилей в Россию

сегодня, 12:47

В России