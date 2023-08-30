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Обломки беспилотника обнаружили в Анапе
Два обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, сообщает Лента.ру.
По сведениям издания, на них находились передатчики видеосигнала с номерами. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Место было оцеплено.
Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было. Найденные обломки передали экспертам.
По сведениям издания, на них находились передатчики видеосигнала с номерами. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Место было оцеплено.
Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было. Найденные обломки передали экспертам.