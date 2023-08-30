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Грузия полностью перекрыла ввоз автомобилей в Россию

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Поставки машин в Россию через Грузию полностью прекратились до вступления запрета в силу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Autonews.

С 1 августа 2023 года Грузия запретила поставки американских автомобилей в Россию через свою территорию. С 26 сентября под ограничение должны были попасть и европейские машины с двигателем объемом более 1,9 литра, а также любые гибриды и электрокары.

Официальные поставки в Россию машин из Грузии практически прекратились, и от былого потока автомобилей остался только один процент, отметил бывший российский автожурналист Дмитрий Кротов, занимавшийся поставками машин.

«Негласные ограничения вводились и раньше. Например, уже давно существовал запрет на ввоз машин дороже 50 тысяч долларов, но без всякого объяснения таможня разворачивала и машины ценой выше 30 тысяч долларов. Теперь не пускают ничего», — объяснил он.

На перекрытие канала через пропускной пункт «Верхний Ларс» повлиял не столько запрет грузинских властей, сколько повышение утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили и ослабление рубля, заявил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. Привезти товар в Россию можно, но это стоит слишком дорого, в то время как поставки из Китая «абсолютно легальны».

По данным Министерства финансов Грузии, перед введением ограничений реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекордных размеров. По официальным российским данным, к августу цифры составляли 4840 автомобилей на сумму 65,8 млн долларов (за семь месяцев 2022 года — 1834 автомобиля на 22,29 миллиона долларов). Согласно данным грузинской стороны, перед самым запретом реэкспорт вырос до 1,178 млрд долларов, на 217 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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