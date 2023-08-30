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В Калужской области беспилотник попал в резервуар для нефтепродуктов
Этой ночью в Калужской области в Сухиничском районе сбили беспилотник, он повредил остекление дома. Еще один дрон упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Возгорание быстро потушили, сообщает Коммерсантсо ссылкой на губернатора Владислава Шапша.
«Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа… Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано»,— написал губернатор в Telegram. Никто не пострадал.
Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Обломки аппарата упали вне населенных пунктов, уточнил губернатор.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушении инфраструктуры не последовало.
«Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа… Так же в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано»,— написал губернатор в Telegram. Никто не пострадал.
Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Обломки аппарата упали вне населенных пунктов, уточнил губернатор.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушении инфраструктуры не последовало.