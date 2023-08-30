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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га

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Площадь природного пожара в Геленджике выросла до 118 га, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Богодистов. Возгорание тушат более 80 единиц техники и 441 человек, в том числе добровольцы, передает РБК.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что тушение пожара не прекращалось всю ночь.

По данным на 6:30 мск, площадь пожара составляла 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы объектам инфраструктуры также нет.

Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика. Загорелась сухая растительность на площади 1,5 га, к утру огонь охватил 15 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы, работы по тушению не останавливаются ни на минуту.
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