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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га
Площадь природного пожара в Геленджике выросла до 118 га, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Богодистов. Возгорание тушат более 80 единиц техники и 441 человек, в том числе добровольцы, передает РБК.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что тушение пожара не прекращалось всю ночь.
По данным на 6:30 мск, площадь пожара составляла 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы объектам инфраструктуры также нет.
Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика. Загорелась сухая растительность на площади 1,5 га, к утру огонь охватил 15 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы, работы по тушению не останавливаются ни на минуту.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что тушение пожара не прекращалось всю ночь.
По данным на 6:30 мск, площадь пожара составляла 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы объектам инфраструктуры также нет.
Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика. Загорелась сухая растительность на площади 1,5 га, к утру огонь охватил 15 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы, работы по тушению не останавливаются ни на минуту.