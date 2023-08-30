29-летнюю женщину обвиняют в угоне «Киа Спортейдж» у нового знакомого

Пьяная липчанка решила покататься на чужой машине по городу.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летней незамужней матери двоих детей, обвиняемой в угоне автомобиля за 630 000 рублей.



По версии следствия, ночью 22 июля этого года пьяная пассажирка припаркованного у дома №13 по улице Архангельской автомобиля «Киа Спортейдж» (автомобиль был с запущенным двигателем) воспользовалась недолгим отсутствием водителя, пересела за руль и поехала. Но у дома №l А по Елецкому шоссе женщина была задержана сотрудниками ДПС.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия женщины были квалифицированы следствием по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).



В ходе следствия липчанка полностью признала вину. Она рассказала, что накануне вечером они с подругой у магазина познакомились с двумя молодыми людьми и те предложили им покататься по городу на автомобиле «Киа Спортейдж».



Проехавшись по городу 15-20 минут, обвиняемая попросила доехать в сторону Силикатных озер к знакомым. Водитель согласился. Приехав по адресу, они вчетвером вышли из машины и начали беседовать. Затем женщина зашла во двор. Около 01:20 ночи она вернулась и села в машину, там уже находилась её подруга, а мужчины отошли в сторону по личной нужде. И тут у женщины возникла идея взять автомобиль и прокатиться на нём по городу: она пересела с заднего сидения на переднее и поехала. Хозяин машины при этом безуспешно попытался её догнать.



Угнать машину было несложно: ключи находились в замке зажигания, а автомобиль был заведен. У обвиняемой есть водительское удостоверение, но сейчас оно недействительно.



Спустя минут 40-50 автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, был составлен протокол — женщина-водитель была пьяна. В УМВД России по Липецку подозреваемая в угоне узнала, что автомобиль принадлежит отцу её нового знакомого.



Теперь липчанке может грозить до пяти лет лишения свободы.