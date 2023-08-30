Происшествия

сегодня, 11:29

29-летнюю женщину обвиняют в угоне «Киа Спортейдж» у нового знакомого

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#угон #автомобиль
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29-летнюю женщину обвиняют в угоне «Киа Спортейдж» у нового знакомого

Пьяная липчанка решила покататься на чужой машине по городу.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летней незамужней матери двоих детей, обвиняемой в угоне автомобиля за 630 000 рублей.

По версии следствия, ночью 22 июля этого года пьяная пассажирка припаркованного у дома №13 по улице Архангельской автомобиля «Киа Спортейдж» (автомобиль был с запущенным двигателем) воспользовалась недолгим отсутствием водителя, пересела за руль и поехала. Но у дома №l А по Елецкому шоссе женщина была задержана сотрудниками ДПС.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия женщины были квалифицированы следствием по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

В ходе следствия липчанка полностью признала вину. Она рассказала, что накануне вечером они с подругой у магазина познакомились с двумя молодыми людьми и те предложили им покататься по городу на автомобиле «Киа Спортейдж».

Проехавшись по городу 15-20 минут, обвиняемая попросила доехать в сторону Силикатных озер к знакомым. Водитель согласился. Приехав по адресу, они вчетвером вышли из машины и начали беседовать. Затем женщина зашла во двор. Около 01:20 ночи она вернулась и села в машину, там уже находилась её подруга, а мужчины отошли в сторону по личной нужде. И тут у женщины возникла идея взять автомобиль и прокатиться на нём по городу: она пересела с заднего сидения на переднее и поехала. Хозяин машины при этом безуспешно попытался её догнать.

Угнать машину было несложно: ключи находились в замке зажигания, а автомобиль был заведен. У обвиняемой есть водительское удостоверение, но сейчас оно недействительно.

Спустя минут 40-50 автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, был составлен протокол — женщина-водитель была пьяна. В УМВД России по Липецку подозреваемая в угоне узнала, что автомобиль принадлежит отцу её нового знакомого.

Теперь липчанке может грозить до пяти лет лишения свободы.
6 1355
#угон #автомобиль
4

Комментарии (6)

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Лиза

2 минуты назад
Сколько же у нас молодых мамашек-алкоголичек! Несчастные никому ненужные дети... Лишить её родительских прав, ведь все детские пособия пропивает.
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Гость

24 минуты назад
А где это спортэйджи за 630 тысяч? Уже гранта дороже в два раза
ответить

Хорошо

45 минут назад
Что это был не самолëт.
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Спиридон

сегодня, 13:03
Где же таких девушек найти? Отзовитесь!!! Поляна и всё остальное с меня.
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Галина

сегодня, 12:35
У меня просто в голове не укладывается: зачем сажать к себе в машину асоциальных личностей? Неужели нет нормальных женщин, в не вот это все: пьянь, силикатные, "поговорили". Поговорить что ли не с кем? В спортзал бы сходили, съездили в Усадьбу Рязанка, в Библиотеку на Октябрьской, масса вариантов. Зачем искать Это?!
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Гость

сегодня, 11:55
Простите эту женщину, воровку, она ,видно,пьёт, это и так огромное горе, и для неё и для её детей тем более, может, по ночам с детьми дома оставаться будет, а не пьянствовать с вечера у магазина
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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