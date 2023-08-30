Первушин призвал не валить всё на Болдырева за незабитый пенальти, Беляев «нашёл» свои моменты

Послематчевые интервью главных тренеров "Металлурга" и "авангарда".

«Металлург» на своём поле уступил курскому «Авангарду» - 0:2, не реализовав пенальти во втором тайме. Тренеру Сергею Первушину на послематчевой пресс-конференции пришлось объясняться.

- Игра получилась неплохая, но уступили из-за собственных ошибок. Получили гол в раздевалку, был непонятный розыгрыш, хотя на установке говорилось, что другие люди должны разыгрывать мяч в таких ситуациях. У курян – быстрая команда, главное было не попасть в на быструю ответную атаку, а мы как раз на неё нарвались и сами себя затащили в неприятную ситуацию.

Вышли из раздевалки, начали активно, заработали 11-метровый. Забей мы пенальти, всё пошло бы по-другому. А так пришлось перестроиться на «4-4-2», начали раскрываться и второй пропущенный мяч стал следствием нашей активной игры в атаке. Хотя какая разница - 0:1 или 0:2…

- Почему выбор пенальтиста пал на молодого Болдырева. Ведь в команде есть и более опытные футболисты…

- Он весь прошлый год рвался в пенальтисты. В прошлой игре на Кубок с «Форте» вроде бы оправдал доверие: реализовал один из послематевых пенальти. Вообще-то собирался бить Роман Янушковский, но Максим уверенно взял мяч. В этой ситуации было бы неправильно кому-то из футболистов мешать ему. Сами посудите: игрок берёт мяч и уверенно заявляет, что забьёт. Я вмешиваюсь, отдаю мяч другому, а тот не забивает. Кто будет виноват? Тренер!

Но нельзя всю вину за поражение вешать только на Максима. Проиграла вся команда в совокупности. Это и первый необязательный гол, и незабитый пенальти.

- После пенальти вы Болдырева поменяли, хотя он был одним из самых активных на поле. Опасались за его моральное состояние?

- Основная причина – уже имевшаяся у Максима жёлтая карточка. Чувства его переполняли, я боялся каких-либо эмоциональных действий с его стороны. Или мог упасть в чужой штрафной и получил бы второй горчичник за симуляцию. Если бы у него не было предупреждения, я бы его не менял.

- Назовите фамилии штатных пенальтистов «Металлурга».

- Болдырев может пробить. Ещё Янушковский, Заботкин. На тренировках они отрабатывают этот элемент, но тренировки – это одно, в игре давят и ответственность, и внимание зрителей…

- Команда проиграла борьбу в воздухе у своих ворот. В чём причина?

- Неправильный выбор позиции футболистами. К тому же у соперника были очень качественные подачи на ближнюю штангу и в район 11-метровой отметки. На стандартах мы плохо сыграли, факт.

А так – к чему готовились, то и увидели сегодня на поле. Мы и в прошлом сезоне рубились с «Авангардом», и контрольные матчи постоянно играем с этой командой, знаем её очень хорошо. Но пока баланс встреч у нас отрицательный, можем занести себе в актив только ничьи, а вот обыграть Курс всё никак не получается.

- Почти все наши опорники получили жёлтые карточки. Можно сказать, что полузащита соперника была на голову сильнее средней линии липчан?

- Не сильнее на голову, а быстрее. У «Авангарда» очень быстрые центральные и крайние полузащитники. Часто мы не успевали за ними. Сказалось и неважное качество газона, особенно в центральной части поля, где зачастую происходит отбор мяча.

- Не считаете, что арбитр поступил слишком мягко, ограничившись жёлтой карточкой для игрока, нанёсшего травму Елееву?

- В действиях судьи было много спорных моментов, когда надо было раньше свистеть. Он часто срывал наши атаки, все нейтральные фолы были против нас. Но в целом больших претензий к его работе нет: 11-метровый в ворота «Авангарда» он поставил, значит по отношению к нашей команде нивелировал минусы.

- Как обстоят дела с травмированными?

- Максим Григорьев должен начать работать в общей группе уже в этом микроцикле, Максим Радченко вернётся в строй чуть позже, а Илья Глебов - ещё совсем нескоро. Что касается Ильи Поликутина и Алексея Рыбина, то они уже оправились от травм и выходили на поле.

Наставник курян Игорь Беляев своё общение с прессой уложил примерно в 40 секунд.

- Очень сложная игра. Соперник играл хорошо, липчанам помогал и фактор своего поля, а у наших ребят было не лучшее эмоциональное состояние после неудачной серии (куряне не могли победить уже в 3-х матчах первенства и вылетели из Кубка, прим.). Чёрная полоса затянулась, хотели её прервать. У нас индивидуально сильные игроки, но и хозяева показали хороший футбол. Тяжёлая победа. Ключевыми стали единоборства: кто выигрывал подборы, тот и имел преимущество. Мы нашли свои моменты и забили.