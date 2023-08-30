Знакомство с Суперлигой даётся непросто, тренер Липецка хотел бы ещё укрепить состав

Липчане завершили предсезонную подготовку и готовятся к дебюту в элите в ближайшие выходные.

Липецкая команда по мини-футболу заняла последнее 8-е место на предсезонном турнире в Тюмени.

Несмотря на результат, визит в Сибирь всё равно получился полезным, ведь липчане готовятся к дебюту в Суперлиге, а все соперники по групповому этапу представляли как раз элиту отечественного мини-футбола.

Ни в одной из игр Липецк не выглядел безнадёжным. Первый матч пришлось играть сразу с хозяевами площадки «Тюменью». В этой игре было опробовано ноу-хау: мини-футбольный WAR. В начале второго тайма по запросу тренеров «Тюмени» судьи пересмотрели эпизод в штрафной липчан и вынесли неутешительный вердикт – 6-метровый пенальти, с помощью которого хозяева открыли счёт. Липецк бился достойно. Но всё же проиграл – 2:3, мячи у нашей команды забили Денис Гуляйкин и Александр Коробейников, причем последний тоже реализовал 6-метровый.

Далее было поражение от «Газпрома-Югры» (Югорск) – 2:4. Олег Кручинин открыл счёт в матче, Александр Дунец установил окончательный счёт. Самым чувствительным оказался разгром от «Новой Генерации» (Сыктывкар) – 2:7. Здесь на счету липчан тоже первым мяч во встрече (Коробейников) и последний (Кручинин).

Заняв с 3-мя поражениями последнее место в группе, Липецк встретился в матче за 7-е место с «Сибиряком» из Новосибирска, представляющем Высшую Лигу. Основное время матча принесло ничью – 4:4, мячи в нашей команде забили Елисей Елисеев – два, Коробейников и Илья Андреев. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти. В первой же попытке капитан нашей команды Денис Гуляйкин смачно пробил в штангу. Остальные исполнители ударов били без промаха, счет серии – 5:4 в пользу «Сибиряка». У липчан не сплоховали Андреев, Дунец, Коробейников и Кручилин.

Победителями турнира в Тюмени стала «Ухта», в финале переигравшая хозяев площадки – 4:1.

Напомним, что ранее на старте предсезонки Липецк в «товарняке» разошёлся миром с действующим чемпионом России командой КПРФ – 3:3.

Таким образом, итог предсезонки: 3 поражения и 2 ничьи – с КПРФ и «Сибиряком» (пенальти не в счёт).



Темур Алекберов



- Здесь команда почувствовала нерв суперлиги. Местами было сложно, потому что мы исходим из других скоростей, другого соперничества, - подвёл итог турнира главный тренер липчан Темур Алекберов. - Но в некоторых эпизодах ребята играли очень здорово. Просто этих отрезков пока маловато. В целом мы не витали в облаках, трезво себя оценивали и ехали сюда посмотреть, что конкретно стоит улучшить. При правильном подходе и ответственном отношении наша команда сможет стать конкурентоспособной. Учтём все нюансы и будем стремиться показывать футзал высокого класса не 10-12 минут, а все 40.

- Ожидать ли точечных усилений к началу сезона?

- Трудно сказать. Дело в том, что на рынке нет игроков, которых мы могли бы взять, и они бы точно нас усилили. Но этот вопрос для нас не закрыт. Хотелось бы новых подписаний, но будем исходить из своих возможностей.

Напомним, что липчане дебютируют в суперлиге уже 2 и 3 сентября, когда в спортивном комплексе «Атлант» проведут игры против «Норильского Никеля». Обе игры начнутся в 13:00.



Фото vk.com/minifktyumen

