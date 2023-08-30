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вчера, 18:03

Мошенники стали размещать QR-коды возле школ

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#мошенничество

В преддверии начала учебного года преступники изменили популярную схему мошенничества с QR-кодами, рассказали «Известиям» эксперты по информационной безопасности. 

Если раньше объявления о продаже ключей от домофона и электронных брелоков от шлагбаумов размещались возле подъездов, то теперь они стали появляться на школьных площадках. Эксперты полагают, что таким образом злоумышленники пытаются привлечь внимание родителей, которые отводят своих детей в школы и затем ожидают их после окончания занятий.

«Перед началом учебного года и связанных с этим организационных забот, родители вряд ли станут проверять реальность такого рода объявлений. И если новая схема покажет свою эффективность, мошенники начнут тиражировать ее по всей стране. Тем более, что для работы с ней требуются только расклейщики, которых можно нанять в Telegram-каналах», — сообщил «Известиям» основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, где его попросят ввести данные своей пластиковой карты. Это распространенная тактика мошенников, подчеркнул Ашот Оганесян. Он также отметил, что некоторые злоумышленники начали использовать QR-коды для оплаты через систему быстрых платежей (СБП), которая не является безопасной.

«Эта мошенническая схема может оказаться очень эффективной, так как объявления, за исключением присутствия в них QR-кода, похожи на оригинальные (которые размещаются управляющими компаниями или фирмами, обслуживающими домофоны), а большинство пользователей не хочет разбираться в том, кому платит небольшие суммы в 300–500 рублей, заявляемые мошенниками как стоимость ключа или карты», — рассказал специалист.

Важную роль в этой схеме играет психология, рассказал руководитель компонета R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко. Зачастую родители стараются чем-то себя занять, когда ждут ребенка возле школы, и изучают объявления, которые висят на доске рядом. А когда человек проводит рядом с объявлением долгое время, например, ожидая ребенка, то он начинает доверять ему и может отсканировать размещенный там QR-код, сообщил эксперт. 
71
#мошенничество

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