Липецкие хоккеисты победили чемпионов Студенческой лиги

Арсений Лащёнов к "дублю" прибавил результативную передачу.

МХК «Липецк» одержал вторую победу в межсезонье, на льду «Звездного» переиграв тамбовскую «Державу» - 4:2.

Героем встречи стал воспитанник воскресенского хоккея 19-летний нападающий Арсений Лащёнов (на фото), который готовится ко второму сезону в составе липчан: на его счету 2 заброшенные шайбы и результативная передача.

Матч с командой, которая представляет Тамбовский государственный университет и является действующим победителем Студенческой лиги, хозяева площадки начали лихо. Уже на 1-й минуте соперник заработал удаление и липчанам потребовалось всего несколько секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Лащёнов начал комбинацию, которую продолжили и завершили потенциальные новички команды. Воспитанник мытищинского «Атланта» защитник Никита Игнатов (08.07.2005) бросил от синей линии, дежуривший спиной (!) к воротам прямо в центре чужой зоны нападающий Михаил Бросалин (21.11.2004)из «Рязани-ВДВ», что называется» «на чувстве» подставил клюшку и шайба по замысловатой траектории влетела в сетку ворот гостей – 1:0.

Второй гол организовали уже старожилы: защитник Кирилл Панов сделал передачу под синюю линию, где Лащёнов на скорости принял шайбу, обыграл защитника и дезориентировал вратаря – 2:0.

Третью шайбу Арсений забросил на 25-й минуте, обманув всех и вся: подобрал шайбу после вбрасывания в тамбовской зоне, прокатился за воротами и вместо ожидаемой передачи протолкнул шайбу в ближний угол – 3:0.

Счёт на табло свидетельствовал о тотальном преимуществе нашей команды, но на самом деле его не было. Просто у «Липецка» вновь виртуозно защищал ворота Матвей Пузяков. Игра вообще шла «с открытым забралом» и красивыми сэйвами радовали оба вратаря.

И всё же Пузяков пропустил дважды, оба раза в меньшинстве – на 26-й и 35-й минутах, причём во втором случае «Липецк» был вынужден обороняться втроем против пятерых соперников.

По договоренности между командами, независимо от счёта, были сыграны и овертайм, и серия буллитов. В дополнительной пятиминутке в формате «3 на 3» Иван Баранов (21.10.2003) из «Рязани-ВДВ» и один из лидеров «Липецка» прошлого сезона Клим Коваленко закрутили кутерьму у ворот соперника и в итоге Клим вонзил в сетку 4-ю шайбу – 4:2.

В серии буллитом тоже сильнее оказались наши парни – 2:1.

Это был 6-й контрольный матч подопечных Алексея Храмцова в межсезонье, итоги – 2 победы, 4 поражения.

Напомним, что официальный сезон в Национальной Молодёжной хоккейной лиге стартует 16 сентября.