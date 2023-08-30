Общество
вчера, 16:59
И снова рекордное падение цены контракта, на этот раз — на озеленение памятника Александру Невскому
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Управление главного смотрителя Липецка было готово заплатить за работу 2 482 451 рубль, но МУП «Зеленхоз» сбил цену на 40%.
Управление главного смотрителя Липецка определилось с победителем торгов на озеленение площади на перекрестке улицы Водопьянова и проспекта Победы, на котором уже готов постамент для скульптуры Александра Невского.
Заказчик был готов отдать за работы по посадке кустарников (барбариса, спиреи, можжевельника), устройству рулонного газона, декоративное оформление площади 2 482 451 рубль. В торгах участвовали три компании. В ходе конкурентной борьбы МУП «Зеленхоз» обошел ИП Ю.П. Костыловой на 0,5%, предложив выполнить весь комплекс работ на 40% дешевле стартовой цены контракта, или за 1 489 470 рублей.
Срок выполнения работ — 14 дней с момента заключения контракта. Такая спешка объясняется тем, что памятник должны открыть уже в сентябре. Его изготовление и установку оплатила группа липецких предпринимателей-меценатов.
Заказчик был готов отдать за работы по посадке кустарников (барбариса, спиреи, можжевельника), устройству рулонного газона, декоративное оформление площади 2 482 451 рубль. В торгах участвовали три компании. В ходе конкурентной борьбы МУП «Зеленхоз» обошел ИП Ю.П. Костыловой на 0,5%, предложив выполнить весь комплекс работ на 40% дешевле стартовой цены контракта, или за 1 489 470 рублей.
Срок выполнения работ — 14 дней с момента заключения контракта. Такая спешка объясняется тем, что памятник должны открыть уже в сентябре. Его изготовление и установку оплатила группа липецких предпринимателей-меценатов.
6 1174
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