Общество

вчера, 16:59

И снова рекордное падение цены контракта, на этот раз — на озеленение памятника Александру Невскому

6 1174
#озеленение
3
И снова рекордное падение цены контракта, на этот раз — на озеленение памятника Александру Невскому

Управление главного смотрителя Липецка было готово заплатить за работу 2 482 451 рубль, но МУП «Зеленхоз» сбил цену на 40%.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с победителем торгов на озеленение площади на перекрестке улицы Водопьянова и проспекта Победы, на котором уже готов постамент для скульптуры Александра Невского.

Заказчик был готов отдать за работы по посадке кустарников (барбариса, спиреи, можжевельника), устройству рулонного газона, декоративное оформление площади 2 482 451 рубль. В торгах участвовали три компании. В ходе конкурентной борьбы МУП «Зеленхоз» обошел ИП Ю.П. Костыловой на 0,5%, предложив выполнить весь комплекс работ на 40% дешевле стартовой цены контракта, или за 1 489 470 рублей.

Срок выполнения работ — 14 дней с момента заключения контракта. Такая спешка объясняется тем, что памятник должны открыть уже в сентябре. Его изготовление и установку оплатила группа липецких предпринимателей-меценатов.
6 1174
#озеленение
3

Комментарии (6)

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О

вчера, 21:09
Озеленить памятник? Это что-то новенькое. Из ушей будут расти розы, из ноздрей хризантемы, а в руках букеты гладиолусов? Озеленить можно территорию вокруг памятника, хотя нашим креативщикам фантазии не занимать.
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Гость

вчера, 20:03
Молодцы, зеленхоз поливает свои посадки, в отличие от некоторых других, которые комсомольский пруд сажали. Зеленхоз даже во время дождя поливает, потому что специализированная организация и есть кому и из чего
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Народ

вчера, 18:25
Конкуренция - это уже хорошо для бюджета , деньги любят счет !
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60+

вчера, 18:16
Я это тоже заметил,падение.
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гражданин

вчера, 17:48
Лучше бы коптеры закупили
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Мимоходом

вчера, 17:36
Не к добру это)))
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