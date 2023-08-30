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вчера, 16:21
Вирусолог рассказал об опасности нового штамма коронавируса «эрис»
Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, чем опасен новый штамм COVID-19 под названием "Эрис".
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что штамм коронавируса "эрис" активно вытесняет предыдущие варианты. По его словам, позитивным фактором является то, что он не показал отличий в патогенности, тем не менее очевидно, что он обладает некими эволюционными преимуществами, - пишет Lenta.ru.
"Чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества. Например, более высокую скорость распространения, меньшую дозу, необходимую для заражения. Но поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения "эрисом" предыдущих вариантов я не вижу", — заявил специалист.
По его словам, новый штамм не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. Вместе с тем тревожным может показаться тот факт, что сезонность самого вируса, о которой говорили ранее, на данный момент не прослеживается. Скорее, наблюдается достаточно четкая периодичность.
"Английские данные продемонстрировали очень четкий четырех-четырех с половиной месячный цикл. То есть четко, как по часам, раз в этот период наблюдается пик заболеваемости, который не связан ни с погодой, ни с сезоном. И сюда не очень попадает версия, что очередную вспышку дает именно очередной вариант. Может, накапливается какое-то количество людей, потерявших иммунитет, может, что-то еще", — допустил вирусолог.
Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80%по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев. Также стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 19,6%.
"Чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества. Например, более высокую скорость распространения, меньшую дозу, необходимую для заражения. Но поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения "эрисом" предыдущих вариантов я не вижу", — заявил специалист.
По его словам, новый штамм не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. Вместе с тем тревожным может показаться тот факт, что сезонность самого вируса, о которой говорили ранее, на данный момент не прослеживается. Скорее, наблюдается достаточно четкая периодичность.
"Английские данные продемонстрировали очень четкий четырех-четырех с половиной месячный цикл. То есть четко, как по часам, раз в этот период наблюдается пик заболеваемости, который не связан ни с погодой, ни с сезоном. И сюда не очень попадает версия, что очередную вспышку дает именно очередной вариант. Может, накапливается какое-то количество людей, потерявших иммунитет, может, что-то еще", — допустил вирусолог.
Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80%по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев. Также стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 19,6%.