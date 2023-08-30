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вчера, 15:04

При падении вертолета в Челябинской области погибли 3 человека

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#крушение вертолета

Правительство Челябинской области подтвердило падение вертолёта Ми-8. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три члена экипажа.

В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, - сообщает правительство региона в официальном Телеграм-канале.

Администрация уточнила, что вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования родным и близким в Телеграм-канале.

Ранее МЧС Челябинской области сообщило, что горящий вертолет МИ-8 был обнаружен в лесном массиве. Горение было ликвидировано. На месте крушения были обнаружены тела трех погибших.

Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, - уточнили в ведомстве.
92
#крушение вертолета

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