вчера, 15:04
При падении вертолета в Челябинской области погибли 3 человека
Правительство Челябинской области подтвердило падение вертолёта Ми-8. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три члена экипажа.
Администрация уточнила, что вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие, - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования родным и близким в Телеграм-канале.
Ранее МЧС Челябинской области сообщило, что горящий вертолет МИ-8 был обнаружен в лесном массиве. Горение было ликвидировано. На месте крушения были обнаружены тела трех погибших.
Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, - уточнили в ведомстве.