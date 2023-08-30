Бизнес

вчера, 16:07

«РВК-Липецк» построит трубопровод в Коровино

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«РВК-Липецк» построит трубопровод в Коровино

В Липецке началось строительство новых сетей водоснабжения для бесперебойного обеспечения питьевой водой поселка Коровино. Трубопровод пройдет между магистральным водоводом на проспекте Победы до водовода по улице Индустриальная и решит многолетние проблемы с водоснабжением жителей частного сектора.

Строительство ведется в рамках долгосрочной инвестиционной программы «РВК-Липецк». Подрядчику предстоит протянуть под землей 250 метров трубопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При строительстве водовода будет выполнено несколько технических проколов, в том числе под автомагистралью – проспект Победы. С помощью установки ГНБ строители пробурят в земле тоннель, через который проложат трубы. Этот метод прокладки сетей позволяет вести работы без повреждения дороги и перекрытия движения транспорта.

Завершение работ и запуск объекта запланированы этой осенью. В течение 2023 года будут обновлены сети водоснабжения общей протяженностью 4 км в поселках ЛТЗ, НЛМК, Сырский Рудник, а также заменены сети водоотведения района ЛТЗ протяженностью 1 км.

«В планах этого года масштабные работы по обновлению водопроводных насосных станций. Для улучшения качества питьевой воды на водозаборе «Матырский» будут построены две эксплуатационные скважины. Бурение новых скважин запланировано и в поселке Северный Рудник», - рассказал операционный директор «РВК-Липецк» Александр Шачнев.

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