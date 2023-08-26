В мире

23 минуты назад

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7

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Новое землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), РИА Новости.

По данным ведомства, подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в 10:34 по местному времени (совпадает с мск) в районе Синджик провинции Адыяман.

Очаг залегал на глубине 10,88 км.
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